Россияне массированно атаковали Киев дронами: что известно о разрушении в городе

В результате массированной атаки беспилотников на Киев ночью 25 ноября зафиксировано падение обломков в пяти районах столицы: в Соломенском, Голосеевском, Печерском, Подольском и Днепровском.

О последствиях атаки на город рассказал мэр Виталий Кличко.

Следует отметить, что воздушная тревога в Киеве длилась шесть часов. Силы ПВО поразили более 60 БПЛА. Впрочем, падение обломков сбитых Shahed нанесли повреждения зданиям. Кроме того, известно о пяти пострадавших, среди которых – один ребенок.

В результате падения обломков беспилотниковв Соломенском районе произошло возгорание в помещении детсада, а в соседних домах повреждены окна. Кроме того, в одной из пятиэтажек из-за разрушения на втором этаже заблокированными оказались две женщины. Их спасли. Также возник пожар на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома. Возгорания не было. Потерпевших не обнаружили.

В Голосеевском районе поврежден четырехэтажный жилой дом. Кроме того, обломки упали на зону зеленых насаждений

В Печерском и Подольском районах также было зафиксировано падение обломков на открытой местности.

По словам Кличко, на всех локациях продолжают работать аварийно-спасательные подразделения и медики.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В детском саду снесло стены! В одном из районов Киева обломки "Шахедов" нанесли разрушения

Напомним, в результате падения обломков дронов в нескольких районах столицы пострадали. Пострадали не менее пяти человек, среди которых 11-летний ребенок.

Из-за массированной атаки дронов на Киев город частично остался без света. После обстрела без электричества 77 жилых домов и 120 учреждений.

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