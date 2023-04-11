"Россияне готовились к параду на Крещатике": Минобороны о плане Кремля по захвату Киева

Перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 в Кремле рассчитывали на то, что смогут быстро захватить Киев и установить в столице свою власть. После сопротивления украинских сил обороны оккупанты пытались заблокировать город. Нанося удары по городу армия РФ пыталась посеять панику и заставить силовым путем сдаться.

Об этом в интервью рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, первоначальный план РФ по захвату украинской столицы был рассчитан на краткосрочную операцию, которая длилась бы от трех до пяти суток. Подобный план использовал Советский Союз в Венгрии в 1956-м, в Чехословакии — в 1968-м и в Афганистане в 1979-м.

"Оккупанты по привычному для себя принципу планировали быстрее взорвать силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву — на аэродромах в Гостомеле и Василькове. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и объекты критической инфраструктуры", – рассказал Павлюк.

Больше — в Москве ожидали краха украинской системы управления. Уже после этого оккупационная армия должна захватить правительственный квартал, ликвидировать или арестовать руководство, а позже установить своих муртадов.

Оккупанты не рассчитывали на сопротивление украинцы. Армия врага, заметил Павлюк, готовились не к уличным боям, а "к параду на Крещатике". Ведь "в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды".

"Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были наголову разбиты Силами обороны", — сказал генерал-лейтенант.

Как сообщалось, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что освобождение Киевщины от российских захватчиков стало стратегической победой и основой дальнейших операций. По его словам, деоккупация Киевской области стала фундаментом будущих успешных операций ВСУ.

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