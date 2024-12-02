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Россияне более четырех часов терроризировали Киев: первые детали

Россияне более четырех часов терроризировали Киев: первые детали

Обстрел "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Россия снова запустила ударные дроны по Киеву. Воздушная тревога в столице длилась четыре с половиной часа.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко.

"Очередная тревожная ночь для Киева. Дронов было немало. И заходили они как раньше — волнами и по разным направлениям. Силами Обороны были обнаружены и обезврежены разными способами около 20 враждебных БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву. В столице — без разрушений и пострадавших. Данные оперативные сведения обновляются и уточняются", — написал он.

Ранее стало известно, что "Шахед" влетел в дом в Тернополе, есть погибшие.

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