Россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами: какие последствия

В одном из населенных пунктов попадали обломки.

Ночью 20 августа армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. В регионе работали силы ПВО, но произошло падение обломков.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Цели сбиты силами ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущены. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение четырех частных домов и хозяйственного здания в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, иссечены фасады. Кроме того, в одном из районов возникло воспламенение травяного настила.

Ночью и утром РФ ударила дронами и крылатыми ракетами по Киеву. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты и БПЛА были уничтожены.

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