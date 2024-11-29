Россияне атаковали Киевскую область: что повредил враг

В Киевской области силы ПВО сбили вражеские дроны, однако есть повреждения из-за падения обломков.

Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 29 ноября. Из-за падения обломков поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

Об этом Киевская ОВА сообщила в телеграм-канале.

Из-за российской атаки дронами с вечера 28 ноября тревога в Киевской области продолжалась почти семь часов.

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В регионе работали силы ПВО, которые уничтожили все вражеские беспилотники. Обошлось без пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры. Однако обломки нанесли повреждения.

"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены частный дом и хозяйственное сооружение. Повреждения незначительные — выбито остекление, иссечен фасад дома", — говорится в заявлении ОВА.

Там добавили, что оперативные группы продолжают работу по установлению последствий вражеской атаки.

Напомним, этой же ночью силы ПВО сбивали беспилотники над Киевом. Из-за падения обломков горела детская поликлиника, повреждены подъезды трех жилых многоэтажек.

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