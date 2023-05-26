Россияне атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков: первые подробности

В ночь на пятницу, 26 мая, захватчики атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вероятно, ракетами Х-101/555. По предварительным данным, все цели сбили силы ПВО.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"Очередное воздушное нападение на Киев — 13-е по счету с начала мая! И, как всегда, ночью. На этот раз атака была совершена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены", – говорится в сообщении.

Пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы, но окончательные данные о ночной атаке Украины еще собирают и уточняют.

Upd.

В Оболонском районе из-за падения обломков повреждена крыша торгово-развлекательного центра, сообщили в КМВА.

Ранее мы сообщали, что в центре Краснодара произошла "бавовна". Местные опубликовали видео взрыва беспилотника.