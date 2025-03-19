Россияне атаковали Киев "Шахедами": что известно

Российская армия атаковала Киев беспилотниками. В столице воздушная тревога продолжалась с 20:26 18 марта до 02:18 19 марта – в течение почти шести часов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 45 российских БПЛА. 19 дронов уничтожили силы ПВО, а остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

По предварительной информации, повреждения и пострадавшие на территории Киева не допущены.

Как сообщалось, поздно вечером 19 марта россияне ударили по больнице в Сумах. Прошло без пострадавших.

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