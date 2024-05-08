Россияне атаковали Киев крылатыми ракетами: что известно

В столице разрушений не зафиксировано.

Россия ночью на среду, 8 мая, нанесла ракетный удар по Киеву. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Враг нанес ракетный удар — применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские ракеты заходили для ударов по Киеву по разным направлениям. Впрочем, силам ПВО удалось поразить все цели. В настоящее время точное количество объектов устанавливается.

По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщалось, ночью враг также атаковал дронами и ракетами Киевщину. В области сработало ПВО. Впрочем, в четырех районах зафиксировано падение обломков.

Известно, что Россия атаковала объект гражданской инфраструктуры в Киевской области — в Броварском районе. Травмированы по меньшей мере два человека.

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