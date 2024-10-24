Россияне атаковали беспилотниками Киевскую область: какие последствия

Жертв нет.
Ночью против 24 сентября армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Из-за атаки дронами дважды объявляли тревогу, продолжавшуюся более девяти часов.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.
"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — подчеркнул чиновник.
В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых вражеских целей имеются незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий. Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и воспламенение травяного настила. Пожар ликвидирован.
Напомним, россияне атаковали Киев "Shahed" ночью 24 октября. Это уже в 14-й раз с начала октября.
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