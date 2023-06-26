Россия забила тревогу, придумав фейк о Киево-Печерской лавре: что говорит Ткаченко

Министр культуры заверил, что ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины.

В России распространяют фейк о якобы договоренностях между Украиной и ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей.

Об этом заявляют российские средства массовой пропаганды с ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

Фейк РФ о Киево-Печерской лавре

"Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей", – пишут пропагандисты.

Там добавляют со ссылкой на российскую разведку, что ценности из лавры планируется передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом спасения от российских ракетных ударов.

В разведке страны-агрессора также заявили, что "решительность довести до конца спецоперацию становится лишь более жесткой" якобы потому, что для РФ "защита" Киево-Печерской лавры имеет "глубокое духовное измерение".

К распространению фейков уже традиционно приобщилась и РПЦ. Там заявили об озабоченности информацией о вымышленном "вывозе украинскими властями в Европу святынь и мощей из Киево-Печерской лавры".

Что об этом говорит Ткаченко

Российскую ложь опроверг министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Чем больше Лавра становится украинской, тем больше подгорает на болотах. Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас относительно Лавры – защитить ее от русского мира и окончательно удостовериться, что все наши украинские сакральные реликвии на месте", – говорится в заявлении министра в Сети.

"Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины. А все похищенное россии придется вернуть", — подчеркнул Ткаченко.

Выселение УПЦ МП из лавры

Напомним, Минкульт расторг соглашение с УПЦ МП об аренде Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Поводом стали нарушения при пользовании имуществом лавры, в том числе самочинные новостройки на территории монастыря.

Так, УПЦ должна была после 29 марта 2023 года покинуть территорию лавры, однако не сделала этого сразу. Более того, верующие выгнали комиссию, прибывшую в лавру для возвращения ее имущества на баланс государства.

В середине апреля Минкульту все же удалось приступить к проверке в лавре. Там зафиксировали разрушения и повреждения объектов культурного наследия.

5 июня комиссия Минкульта завершила работу в Киево-Печерской лавре и подписала с заповедником акт приема-передачи госимущества. Заповедник потребовал от УПЦ МП в течение трех рабочих дней освободить территорию, прекратить использование и вернуть заповеднику его имущество.

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