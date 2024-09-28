Россия выпустила по Киеву около полутора десятков дронов: подробности атаки

Российские оккупанты ночью против 28 сентября снова атаковали Украину ударными дронами. В частности, несколькими волнами беспилотники заходили в Киев.

Это была уже десятая воздушная атака на столицу с начала сентября, сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

Воздушная тревога в городе длилась около трех часов.

"Предварительно, зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы. В результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного строительства обновляются и уточняются", — написал он.

Ранее сообщалось, что в Днепре раздался взрыв.

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