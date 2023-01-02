Россия вторую ночь подряд атакует Киев и область: появились подробности вражеского обстрела

Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий массированной атаки РФ.

Над Киевом, который в ночь на 2 января снова атаковали дронами российские оккупационные войска, было сбито более 20 воздушных целей.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"За время воздушной тревоги над столицей было сбито 22 воздушных целей", — говорится в сообщении.

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В результате ночной атаки Киева повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В столице по состоянию на утро 2 января были введены аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба добавил, что область вторую ночь подряд отбивает атаки дронов. Он уточнил, что ночью оккупанты повредили в регионе объект критической инфраструктуры и дома людей.

"Очередной акт терроризма от России. В результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома. Предварительно пострадавших нет. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки", — говорится в его сообщении.

Напомним, в ночь на 2 января в Киеве и области звучала воздушная тревога. Она продолжалась около четырех часов подряд. Армия страны-террориста РФ пыталась снова атаковать украинские города дронами.

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Враг целится в объекты критической инфраструктуры.

Предварительно сообщалось о 20 сбитых воздушных целях.

В Киеве в Деснянском районе упали обломки, в результате чего 19-летний мужчина получил резаную рану стопы (наступил по неосторожности на обломки стекла). Он направлен в травмпункт.

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