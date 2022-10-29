"Россия все еще хочет захватить Киев": новый глава КМВА рассказал, как усиливают защиту столицы

Новый глава КМВА подчеркнул, что риск для Киева не исчезал.

В Киеве совершенствуются оборона и система ПВО для обеспечения дополнительной защиты города, потому что Россия не отказалась от желания захватить столицу.

Об этом заявил новый глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью "НВ".

По его словам, риск повторного наступления россиян на Киев остается. Поэтому проводится работа по обеспечению частей и подразделений, привлеченных в обороне города.

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"Я думаю, что со стороны РФ желание захватить столицу Украины есть всегда и Россия не отказалась от него... Совершенствуется система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроенные разного рода заграждения, включая минно-взрывные. Создана система огневого поражения, существенно совершенствуется система противовоздушной обороны. Все коммунальные службы города готовы выполнять свои задачи", – сказал новый глава КГВА генерал-полковник Сергей Попко.

По его мнению, самым страшным для россиян является "наша правда", а также способность быстро восстанавливать город после их ударов.

"Мы осознаем все риски и стараемся обеспечить нормальную жизнедеятельность города в тех условиях, которые у нас есть. Наше сопротивление во всех сферах — самое главное наше оружие", — подытожил Попко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 28 октября сообщил, что столица получила новое оборудование ПВО для защиты объектов энергосистемы. Он выразил надежду, атак и провокаций с дронами-камикадзе и ракетами РФ уже не будет.

Между тем спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заверил, что создание ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины из Беларуси, пока не фиксируется, однако мероприятия РФ и РБ целенаправленно проводятся. Сейчас армия РБ продолжает меры по прикрытию границы, а сама Беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя свою территорию, свое воздушное пространство и инфраструктуру.

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