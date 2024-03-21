Россия во время удара по Киеву разрушила склад ROZETKA (фото)

Во время атаки на смене было 99 человек.

Российские оккупанты во время ракетной атаки на Киев 21 марта разрушили состав интернет-магазина ROZETKA. Пострадали здание, машины и товары. К счастью люди ранений не получили.

Об этом на своей странице написал соучредитель и совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин.

“На смене было 99 человек. Они не пострадали. Спасибо нашей службе безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми. Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы двигаемся вперед. Все остальное – мелочи. Отстроим. Отработаем. Выстоим”, — подчеркнул Владислав Чечеткин.

Пострадали авто, здание и склад

Товары клиентов также уничтожены

Напомним, что в ближайшее время Россия снова может ударить по Киеву.

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