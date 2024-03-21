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Россия во время удара по Киеву разрушила склад ROZETKA (фото)

Россия во время удара по Киеву разрушила склад ROZETKA (фото)

Россияне разрушили склад ROZETKA / Фото: соцмережі

Во время атаки на смене было 99 человек.

Российские оккупанты во время ракетной атаки на Киев 21 марта разрушили состав интернет-магазина ROZETKA. Пострадали здание, машины и товары. К счастью люди ранений не получили.

Об этом на своей странице написал соучредитель и совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин.

“На смене было 99 человек. Они не пострадали. Спасибо нашей службе безопасности, которая разработала протоколы по атакам и заставляет всех соблюдать правила. Люди были в бомбоубежище и благодаря этому остались невредимыми. Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы двигаемся вперед. Все остальное – мелочи. Отстроим. Отработаем. Выстоим”, — подчеркнул Владислав Чечеткин.

Пострадали авто, здание и склад / ©
Пострадали авто, здание и склад
Товары клиентов также уничтожены / ©
Товары клиентов также уничтожены

Напомним, что в ближайшее время Россия снова может ударить по Киеву.

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