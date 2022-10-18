Россия ударила тремя ракетами по Киеву – ОП

Россия утром 18 октября нанесла ракетный удар по Киеву. Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу столицы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе.

"Все службы следуют на место. Более подробная информация вскоре", — написал он.

Напомним, в Киевской области, как и почти по всей Украине, продолжается воздушная тревога. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях!

Утром 18 октября российская армия в очередной раз нанесла ракетные удары по городам Украины. Под обстрелы попали Днепр, Кривой Рог, Харьков, Житомир и Ивано-Франковск. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру. В городах есть перебои с электро и водоснабжением.

Обстрел регионов за 17 октября: рашисты продолжают стрелять по критической инфраструктуре

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