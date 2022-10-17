Россия ударила по жилому дому в Киеве: под завалами находятся люди

Пока известно о 18 пострадавших в результате российской атаки, еще двое людей ищут под завалами.

Россия утром 17 октября ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 18 человек, еще двоих ищут.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Есть ли погибшие – пока неизвестно, информация уточняется.

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"Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов", — написал Кличко.

Напомним, ранее Кличко показал обломки одного из иранских дронов-камикадзе, которым российская армия утром 17 октября атаковала Киев.

Мэр столицы также призвал воздержаться от поездок в центр города без острой необходимости. В центре Киева перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц.

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