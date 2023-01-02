Россия убила еще одного киевлянина: мужчина, раненный 31 декабря, умер в реанимации

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Киеву 31 декабря увеличилось до двух. Умер 46-летний мужчина, находившийся в реанимации.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня утром умер один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", — написал он.

Напомним, что в последний день 2022 года российская армия совершила массированную атаку на Киев. Ракеты попали между жилых домов в Соломенском районе. Один человек погиб на месте, еще семь получили ранения разной тяжести. Кроме того, обломками была частично разрушена гостиница, поврежден дворец "Украина".

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