Россия пыталась совершить в Киеве 9 мая серию терактов: агентов ГРУ задержали, стали известны подробности (фото)

Служба безопасности Украины задержала агентурно-боевую группу российского ГРУ, планировавшую серию терактов в Киеве до 9 мая. Правоохранители предотвратили четыре теракта.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, в результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российского ГРУ, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковке из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна повлечь за собой масштабные пожары.

“По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Кроме того, ее планировали разместить среди легковоспламеняющихся материалов – чтобы такой пожар не удалось быстро ликвидировать. Еще один теракт должен произойти у популярного киевского кафе. Российские агенты хотели заложить взрывные устройства в запаркованный рядом автомобиль”, — рассказали в СБУ.

Российские спецслужбы таким образом хотели дестабилизировать ситуацию в Украине и послать сигнал в символический для Кремля день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья, ожидающего прихода "русского мира".

“Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную сущность. Мы сработали на упреждение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован – их ждет заслуженное наказание. Как и всякого, кто пытается работать в пользу России. Символично, что даты, которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб”, — заявил Глава СБУ Василий Малюк.

В то же время куратором терактов был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, проходящий службу в воинской части №92154. Он лично давал указания завербованным агентам и даже записал видеоинструкцию по установке взрывного устройства в одном из магазинов этой сети в московской области.

“СБУ долгое время следила за его деятельностью и пошагово документировала преступные действия агентуры. В частности, Юрий Сизов отвечал еще за проведение диверсии в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Тогда СБУ также сыграла на опережение и предотвратила взрывы. Сейчас Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, доставлявших взрывчатку с территории России, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете”, — добавили в СБУ.

Задержанным уже сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:

⁠ст. 111 (государственная измена);

⁠ст. 113 (диверсия);

⁠ст. 258 (террористический акт).

Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что Россия планировала теракты в Киеве 9 мая.

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