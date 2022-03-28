Россия продолжает наращивать войска возле Киева – Генштаб ВСУ

Оккупанты хотят окружить столицу.

Россия продолжает наращивать свои войска на возле Киева. Они пытаются оцепить украинскую столицу.

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Об этом 28 марта сообщили в Генштабе ВСУ

"Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба российской федерации относительно изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев", — говорится. в сообщении.

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