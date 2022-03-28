Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия продолжает наращивать войска возле Киева – Генштаб ВСУ

Дата публикации
Просмотры
4315
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия продолжает наращивать войска возле Киева – Генштаб ВСУ

Оккупанты хотят окружить столицу.

Россия продолжает наращивать свои войска на возле Киева. Они пытаются оцепить украинскую столицу.

Об этом 28 марта сообщили в Генштабе ВСУ

"Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба российской федерации относительно изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев", — говорится. в сообщении.

Читайте также:

Музыкальное сопротивление: близнецы из Ровенской области поддержали матерей, выехавших за границу

Музыкальное сопротивление: близнецы из Ровенской области поддержали матерей, выехавших за границу
Следующая публикация