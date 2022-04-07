Россия планировала резню и террор в Буче: немецкая разведка перехватила разговоры убийц

Резня в Буче входила в план российских военных. Они хотели запугать украинцев террором.

Федеральная разведывательная служба Германии получила радиоперехват российских убийц, на котором они откровенно обсуждают массовые убийства украинцев в Киевской области.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Издание отмечает, что немецкая разведка располагает данными, полностью опровергающими заявления российских убийц о том, что РФ не причастна к резне в Буче.

На одном из радиоперехватов слышно, как российский солдат говорит о том, что его коллеги убили ехавшего на велосипеде человека. В другом перехваченном радиосообщении оккупант дает приказ своему подчиненному о том, чтобы россияне сначала расспросили о позициях ВСУ, а затем расстреляли мирных людей.

Также немцы имеют доказательства, что в Буче причастны наемники из "группы Вагнера", которые воевали в Сирии.

Фото: Украинский центр безопасности и сотрудничества

Немецкая разведка опровергла также факты, что убийства мирных могли быть случайностью. У них есть доказательства того, что зверства в Буче были планом российских убийц с целью запугать и исключить сопротивление украинцев. Также у немцев есть доказательства, что россияне совершают террор и на других временно оккупированных территориях, которые пока не контролирует Украина.

Напомним, в Ирпене российские оккупанты расстреливали людей, после чего давили тела танками. Освободив город, останки погибших приходилось собирать по частям.

Также российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.