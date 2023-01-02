Россия ночью ударила дронами по Киеву: все, что известно об атаке (фото)

Россияне выпустили по Киеву 40 дронов-камикадзе.
В ночь на 2 января российская армия ударила дронами по Киеву. Были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В регионе происходят аварийные отключения света.
ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.
Россия выпустила 40 дронов
По информации сил противовоздушной обороны, 40 вражеских дронов-камикадзе шли в Киев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что все цели были уничтожены. Из них 15 – над соседними областями, 3 – в Киевской области, 22 – над Киевом.
Пострадавшие и разрушения
Во время ночной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
В Деснянском районе Киева обломки "шахедов" упали на проезжую часть дороги. В доме рядом повреждены окна, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате российской атаки на Киевщине также повреждены частные дома.
По предварительной информации, никто не пострадал. На месте падения обломков 19-летний парень наступил на осколки стекла и получил резаную рану.
Отключения света в Киеве
В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве происходят аварийные отключения электроэнергии. Также обесточены объекты теплоснабжения.
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, отметил мэр Кличко.
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