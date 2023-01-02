Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ночью ударила дронами по Киеву: все, что известно об атаке (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
7816
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия ночью ударила дронами по Киеву: все, что известно об атаке (фото)

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Россияне выпустили по Киеву 40 дронов-камикадзе.

В ночь на 2 января российская армия ударила дронами по Киеву. Были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В регионе происходят аварийные отключения света.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

Россия выпустила 40 дронов

По информации сил противовоздушной обороны, 40 вражеских дронов-камикадзе шли в Киев. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что все цели были уничтожены. Из них 15 – над соседними областями, 3 – в Киевской области, 22 – над Киевом.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Пострадавшие и разрушения

Во время ночной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Деснянском районе Киева обломки "шахедов" упали на проезжую часть дороги. В доме рядом повреждены окна, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В результате российской атаки на Киевщине также повреждены частные дома.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте падения обломков 19-летний парень наступил на осколки стекла и получил резаную рану.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора
© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Отключения света в Киеве

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Киеве происходят аварийные отключения электроэнергии. Также обесточены объекты теплоснабжения.

Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, отметил мэр Кличко.

© Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора

Зеленский за 1 января: Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год

Зеленский за 1 января: Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7816
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация