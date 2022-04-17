"Россия не отказалась от идеи захватить Киев" — ОВА

С начала войны Киев являлся главной целью врага.

Глава Киевской городской военной администрации, генерал-майор Николай Жирнов подчеркнул, что Россия все еще будет предпринимать попытки захватить Киев. Кремль пока не отказался от своей главной цели.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Вечерний Киев".

"Несмотря на это, хотя враг и понес убытки, у российской федерации есть большие ресурсы — как человеческие, так и технические. Мы понимаем: чтобы подготовиться противнику, нужно время. Но мы также понимаем, что от своей цели завладеть как столицей, так и всей Украиной, он не отказался", — отметил он.

Николай Жирнов сказал, что армия РФ восполняет свои потери, накапливает ресурсы и ремонтирует технику, готовит ее к применению.

"Понимая это, мы готовимся ко всем возможным сценариям и даже к худшим – к повторной попытке взять Киев", — сказал он.

Напомним, глава военной администрации объяснил, почему россияне обстреливали жилые кварталы Киева.

Читайте также: