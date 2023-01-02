Россия направила на Киевщину дроны: появились новые фото вражеской атаки

Информация о жертвах в Киевской области уточняется.
Ночью 2 января 2023 года оккупационные войска РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали Киевщину.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, информация пока уточняется.
На местах происшествия работают прокуроры и следователи, документирующие нарушение норм международного гуманитарного права страной-агрессорой РФ. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Напомним, Киевская область вторую ночь подряд отбивала атаки вражеских дронов.
По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, россияне запустили несколько волн дронов-шахедов. Враг целился в объекты критической инфраструктуры.
В результате ночной атаки Киева повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В столице по состоянию на утро 2 января были введены аварийные отключения электроэнергии.
Над Киевом было сбито 22 воздушных цели.
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