Россия нанесла ракетный удар по Киеву: стали известны последствия

Зафиксировано возгорание в Голосеевском и Подольском районах Киева в результате атаки врага в ночь на 12 февраля 2025 года.

Об этом заявил начальник КГМА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

"Информация о пострадавших устанавливается, на место следуют службы. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях. Также в Соломенском районе — пожар в нежилом помещении", — говорится в сообщении.

"Вызов экстренных служб в Соломенский, Святошинский. Голосеевский и Подольский районы города. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях" — добавил мэр города Виталий Кличко.

По оперативной информации, в Соломенском и Святошинском районах Киева зафиксировано возгорание на крышах жилых домов. – отметили в КМВА.

"Россия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевщине, ПВО/О работала по баллистике. Вот так Путин хочет завершения войны" — заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском — пылает на территории промзоны. Предварительно — повреждены здания рядом. Все службы направляются на места" — уточнил ситуацию позже Кличко.

"В Святошинском районе возгорание на крыше девятиэтажки. К медикам пока никто не обращался", - резюмировал Кличко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.