Россия может снова напасть на Киев: генерал Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению

Россия может снова напасть на Киев: генерал Грузевич рассказал, готова ли Украина к сопротивлению

Россия до сих пор не вывела из Беларуси часть своих войск.

Российские оккупанты могут предпринять еще одну попытку нападения на Киев. Поэтому украинские военные сейчас делают все возможное, чтобы защитить столицу и область.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич, пишет "Суспильне"

Александр Грузевич отметил, что у российских убийц было две стратегические цели – это выход на границы Луганской и Донецкой областей и захват столицы Украины. Пока оккупантам ничего не удалось.

"Сейчас враг перенацелит свои силы для того, чтобы осуществить хотя бы одну цель. Достоверность того, если он будет иметь успех, я в этом сомневаюсь, но есть вероятность того, что будет попытка наступления на Киев. По силам, которые остаются, одним из вариантов развития событий, после перегруппировки, будет повторная попытка захватить столицу", - сказав генерал.

Грузевич добавил, что в Беларуси до сих пор остается много российских военных. Там они перегруппировываются.

"Треть сил мы уничтожили, треть он перебрасывает на Восток, а треть он оставил в Беларуси. Потому что, если мы все силы перебросим на восток, чтобы его оборонять — у него возможность "пожалуйста, с другой стороны заходи". Но мы на это не купимся. Мы принимаем все меры для обороны Киева и области", — подчеркнул генерал Грузевич.

Напомним, Федеральная разведывательная служба Германии получила радиоперехват российских убийц, на котором они откровенно обсуждают массовые убийства украинцев в Киевской области.

Также российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.