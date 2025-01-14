Россия мощно атаковала дронами Киевщину: детали

Ночью россияне снова атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Обошлось без пострадавших, но есть разрушение.

О последствиях сообщили в КОВА.

"Очередная беспокойная ночь для Киевщины. Враг снова атаковал БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — написал в.и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник о последствиях вражеской атаки в Киевскую область.

Однако в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома. Также фиксируются падение сбитых целей вне населенных пунктов на открытых участках местности.

В настоящее время оперативные службы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.

Напомним, в ночь на 14 января РФ атаковала Украину 80 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, что в России. Украинская ПВО сбила 58 вражеских дронов, еще 21 БПЛА локационно потеряно.

Читайте также: