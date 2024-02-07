Россия массированно атакует ракетами Киев: пылают многоэтажный дом, автомобили и СТО (подробности)

По состоянию на 08.20 известно, что в результате атаки возник пожар в многоквартирном доме.

Из-за ракетной атаки россиян утром 7 февраля часть Киева осталась без света.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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Где нет света в Киеве

"В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", — написал он.

В ДТЭК уточнили, что аварийное отключение произошло в Днепровском районе.

"Из-за обстрела российских окупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения. Как только позволит ситуация безопасности энергетики осмотреть оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", — проинформировали специалисты.

Последствия ракетной атаки – горит многоэтажный дом

В КМВА добавили, что вражеские обломки зафиксированы в Днепровском районе столицы.

"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место происшествия. Информация уточняется", — отметили местные власти.

Также, по словам Кличко, в Голосеевском районе из-за атаки врага возник пожар.

"В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение следует на место", — написал он.

Впоследствии Клично добавил, что в этом же районе в результате атаки пылают автомобили и помещения СТО.

"Все службы на месте. Обращения к медикам пока не поступали", — говорится в его сообщении.

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Из-за обстрелов есть пострадавшие

Между тем мэр Киева уточнил, что в результате обстрела пострадавший в Днепровском районе.

"Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте", — сообщил он.

В 08:20 стало известно о двух пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте.

Напомним, утром россияне массированно атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Дрогобычах, Харькове, Николаеве.

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