Россия массированно атакует ракетами Киев: пылают многоэтажный дом, автомобили и СТО (подробности)

По состоянию на 08.20 известно, что в результате атаки возник пожар в многоквартирном доме.
Из-за ракетной атаки россиян утром 7 февраля часть Киева осталась без света.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Где нет света в Киеве
"В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии", — написал он.
В ДТЭК уточнили, что аварийное отключение произошло в Днепровском районе.
"Из-за обстрела российских окупантов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Часть жителей осталась без электроснабжения. Как только позволит ситуация безопасности энергетики осмотреть оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", — проинформировали специалисты.
Последствия ракетной атаки – горит многоэтажный дом
В КМВА добавили, что вражеские обломки зафиксированы в Днепровском районе столицы.
"В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место происшествия. Информация уточняется", — отметили местные власти.
Также, по словам Кличко, в Голосеевском районе из-за атаки врага возник пожар.
"В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение следует на место", — написал он.
Впоследствии Клично добавил, что в этом же районе в результате атаки пылают автомобили и помещения СТО.
"Все службы на месте. Обращения к медикам пока не поступали", — говорится в его сообщении.
Из-за обстрелов есть пострадавшие
Между тем мэр Киева уточнил, что в результате обстрела пострадавший в Днепровском районе.
"Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте", — сообщил он.
В 08:20 стало известно о двух пострадавших. Оба медика оказали помощь на месте.
Напомним, утром россияне массированно атаковали Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Дрогобычах, Харькове, Николаеве.
Читайте также:
- В Киеве раздаются взрывы
- В Харькове есть "прилеты": детали от ОВА
- В Сумской области прогремели 123 взрыва