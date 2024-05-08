Россия атаковала объект гражданской инфраструктуры в Киевской области: есть пострадавшие

Российские военные 8 мая нанесли ракетный удар по Киевской области. В Броварском районе на объекте гражданской инфраструктуры произошло возгорание.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"В результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры повреждения получили два человека: женщина 1962 года рождения и мужчина 1990 года рождения", — сообщил мэр города.

По его словам, травмированных в стрессовом состоянии и с повреждением конечностей были госпитализированы в Броварскую больницу.

Как сообщалось, ночью 8 мая враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. В регионе сработали силы ПВО, но в четырех районах зафиксировано падение обломков.

Кроме того, россияне атаковали Киев крылатыми ракетами. Воздушная тревога в столице длилась более трех часов. В результате вражеской атаки разрушений не зафиксировано.

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