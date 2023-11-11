Россия атаковала Киевщину ракетами "Искандер": появились фото последствий

В Киевской области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

В Сети появились фотографии последствий ракетной атаки в Киевской области.

Кадры атаки обнародовала полиция Киевской области.

По информации правоохранителей, взрывной волной в области повреждены жилые дома. Пострадавших и погибших нет.

Сегодня, 11 ноября, оккупант нанес удары по территории области. Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. К сожалению, в результате атаки повреждения домов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10 утра полицейские осматривают места атаки и фиксируют последствия вражеского обстрела.

Напомним, утром 11 ноября, в годовщину освобождения Херсона, в Киеве раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко рассказал о ситуации в городе.

Последствия атаки в Киевской области 11 ноября 2023 / Фото: Полиция Киевской области

Последствия атаки в Киевской области 11 ноября 2023 / Фото: Полиция Киевской области

Последствия атаки в Киевской области 11 ноября 2023 / Фото: Полиция Киевской области

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЗРЫВЫ в КИЕВЕ до начала воздушной тревоги! ВСЕ, что известно об атаке столицы от ИГНАТА на 9 утра

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