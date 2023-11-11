Россия атаковала Киевщину "Искандерами": власти сообщили о попадании ракет

По данным КОВА, погибших и пострадавших нет.

В Киевской области две баллистические ракеты врага попали в поле между двумя населенными пунктами.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Российские оккупанты не оставляют в покое Киевщину. Этой ночью враг атаковал область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Начальник КОВА Руслан Кравченко по поводу ситуации безопасности в регионе добавил, взрывной волной повреждены 5 частных жилых дома. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий.

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По его словам, погибшие и пострадавшие отсутствуют.

"Жителям, чье имущество повреждено, будет предоставлена вся необходимая помощь", — заверил чиновник.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке России на Киев и область.

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