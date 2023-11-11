Россия атаковала Киев баллистикой: стало известно, какая система ПВО сбила вражескую ракету

Утром 11 ноября Россия пыталась ударить по Киеву баллистической ракетой, однако ЗРК Patriot сбил вражескую цель.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

В ПС подчеркнули, что сейчас выясняют, какого типа была ракета — баллистическая "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

"Утром 11 ноября оккупанты коварно ударили баллистикой по столице Украины. Сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК "Patriot" за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности ", "Юг" и "Центр", — говорится в сообщении.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке на Киев и область, и почему тревога не сработала сразу.

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