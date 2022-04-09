Романовский мост в Ирпене начнет работу уже в воскресенье – Ермак

Романовский мост в Ирпене начнет работу уже в воскресенье – Ермак

Это будет временный, насыпной мост, который позволит движение, снабжение гуманитарной помощи и ускорит восстановление города.

Романовский мост в Ирпене начнет работу уже 10 апреля.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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"Все отстроим и уже восстанавливаем. Романовский мост в Ирпене начнет работу уже завтра (в воскресенье, 10 апреля – ред.)", — отметил он.

По словам Ермака, это будет временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление Ирпеня.

Глава ОП подчеркнул, что позже мост будет отстроен полностью.

"Власть работает ударными темпами, чтобы восстановить инфраструктуру пострадавших от российской агрессии регионов", – подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, что российские оккупанты совершили в Буче, у Запада больше не должно быть колебаний по введению жестких санкций против РФ.

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