Роковая ревность: в Киеве на Печерске мужчина ударил ножом в живот нового избранника своей бывшей жены

35-летнего пострадавшего с ножевым ранением врачи госпитализировали в стационар.

В Киеве на Печерске мужчина ударил ножом в живот нового избранника своей бывшей жены.

35-летнего пострадавшего с ножевым ранением врачи госпитализировали в стационар.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в квартире на улице Кловский спуск. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и медики.

Как выяснилось, компания мужчин и женщин распивали спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединился еще один участник — бывший сожитель одной из женщин, которая отдыхала с новым знакомым. Из-за ревности между двумя соперниками возник конфликт, в ходе которого гость ударил ножом в живот избранника бывшей сожительницы. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся, а свидетели выложили полицию.

35-летнего пострадавшего с ножевым ранением врачи госпитализировали в стационар.

Сотрудники уголовного розыска районного и Главного управлений полиции за несколько часов разыскали правонарушителя, 1985 года рождения.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сотрудники полиции изъяли вещественное доказательство — нож, который направили на экспертизу.

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Киеве мужчина порезал ножом двух прохожих и скрылся.

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