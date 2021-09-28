Роковая любовь: в Белой Церкви мужчина во время ссоры ударил женщину кулаком по голове, та умерла

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Следователи Белой Церкви расследуют обстоятельства гибели молодой женщины. Известно, что мужчина во время ссоры дважды ударил женщину кулаком по голове и та умерла.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"В Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение от врача о том, что в медицинское учреждение доставлена женщина с телесными повреждениями. Полицейские выяснили, что накануне между 34-летней жительницей села Соколовка и ее 47-летним сожителем возникла ссора, в результате чего мужчина дважды ударил женщину кулаком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице", — рассказали в полиции.
После проведения экспертиз следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве на детской площадке нашли труп женщины. На теле обнаружили 11 колото-резаных ран.