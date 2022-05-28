Родившиеся под взрывы: кошачье семейство считают оберегом многоэтажки в Ирпене

Вернувшись в разбомбленный во время российских обстрелов район в родном городе, жители пятиэтажки, в которую попала ракета, нашли в подвале кошку с двумя новорожденными котятами.

Котята в подвале пятиэтажки в городе Ирпене на Киевщине и сами выжили, и стали оберегом для дома. В этом убеждены местные жители, вернувшиеся домой после деоккупации и случайно обнаружившие котят в детской коляске в подвале.

О том, как серая кошка и сама спаслась, и привела потомство в разгар боев за Ирпень, говорится в сюжете ТСН.

На входе в подвал этого дома – маленький флажок Украины. В самые жаркие дни ракетных обстрелов Ирпеня он стал убежищем не только местных жителей.

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Несмотря на высотные дома вокруг, российская ракета попала в небольшой "желтый домик", который ласково называют свой дом здешние жители. Она влетела прямо в квартиру на первом этаже, хозяин которой вышел из дома и это его спасло.

После "прилета" ракеты большинство жителей покинули дом. Сейчас возвращаются и не узнают родной район, где не осталось ни одного уцелевшего дома.

В подвале, где все еще стоят кресла с детскими одеялами, чашки, свечи, среди велосипедов и раскладушек уже больше месяца живет кошачье семейство — мама-кошка и двое котят.

Ее нашел один из соседей, когда спустился в подвал забрать детскую коляску. В нем кошка и родила.

Жители говорят, что когда домашнее животное приносит приплод во время войны – это к добру. Теперь ухаживают за ней целым домом – приносят сметану, молоко, кошачий корм.

На улицу кошка из подвала не выходит, маленьких котят на солнце ненадолго выносит одна из жительниц.

Котята без мамы рассматриваются, путают объектив камеры со своим домом и пытаются заскочить внутрь. То, что они родились и выжили во время бомбежек, жители многоэтажки называют чудом и не теряют надежды найти хозяина для кошки. А котят готовы отдать только в добрые руки.

Ищут хозяина: в Ирпене нашли кошку с рожденными во время обстрелов котятами

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