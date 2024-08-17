Родители вовремя отреагировали: на детской площадке Гостомеля нашли гранату (фото)

Дети, к счастью, не пострадали.

Сегодня, 17 августа, неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы изъяли ручную гранату Ф-1.

Об этом пишет ГСЧС.

Детям невероятно повезло

Как отмечается, внимательные родители вовремя заметили, как ребята решили взять гранату в руки. После этого взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов. К счастью, возможной трагедии удалось предотвратить.

"Помните! Нашел подозрительный предмет: не подходи, не трогай! Звони 101"

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