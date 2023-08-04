Родители нашли объявление о лагере в интернете: подробности гибели 10-летнего мальчика под Киевом

Под Киевом в селе Ходосовка произошла трагедия. Во время отдыха в детском лагере в озере утонул 10-летний мальчик Иван.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал о деталях трагедии.

"Родители нашли первое попавшееся объявление о детском лагере в интернете, на улице передали сына "воспитателю", а вчера, 3 августа, приехали в морг забрать тело своего 10-летнего Ивана... Так закончилось купание детей в селе Ходосовка на территории престижного комплекса отдыха. Как оказалось, именно сюда тренер привел купаться восьмерых мальчиков. В результате, из воды вышли только семеро детей, труп еще одного ребенка вытащили со дна водолазы", — сообщил руководитель полиции Киевщины.

Небытов отметил, что глубина озера, где купались дети, достигала девяти метров.

"Тренер, отвечавший за жизнь воспитанников, ныне задержан. За оставление в опасности, которое имело смертельные последствия для ребенка, 36-летнему "воспитателю" грозит до восьми лет лишения свободы", — отметил он.

К слову, воспитателем в лагере работал тренер по футболу.

"Шокует то, что летний лагерь до сих пор не предоставил правоохранителям ни одного документа о своей деятельности. И это сомнительное учреждение, и сами родители нарушили все правила безопасности, но пока не случилась беда, чихать хотели на риск для жизни ребенка", — подытожил Андрей Небытов.

Кинув дітей в небезпеці. Дитина втопилась: Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії на Обухівщині В селі Ходосівка на території відпочинкового комплексу потонув 10-річний хлопчик. Встановлено, що дитина перебувала у літньому таборі, проте заклад працював з порушенням вимог чинного законодавства, без документів на працевлаштування працівників та укладання договору з батьками. В обід 36-річний тренер спортивно-оздоровчого комплексу повів 8 дітей купатись на узбережжя та залишив їх там без нагляду. Це і привезло до загибелі малолітньої дитини. За фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи [ч.3 ст. 135ККУ] слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Слідчі дії тривають. УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Опубліковано Поліція Київської області Пʼятниця, 4 серпня 2023 р.

Напомним, в Борисполе Киевской области девочка около пяти лет хотела слезть по канату во двор со второго этажа. Спасатели едва успели снять ребенка с подоконника.

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