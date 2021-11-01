Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: в Киеве нуждается в помощи семья учительницы, которая умерла от коронавируса

Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: в Киеве нуждается в помощи семья учительницы, которая умерла от коронавируса

У женщины остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын.

В Киеве нуждается в помощи семья учительницы, которая умерла от коронавируса.

Ирина Шамота родила здорового ребенка, но сама не пережила COVID-19 и ушла из жизни через 11 дней после родов.

По данным знакомых семьи, муж Ирины Юрий сейчас без работы. Он все последнее время находился с женой в больнице.

У умершей женщины остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын. Сейчас о девочке заботится отец, а за новорожденным малышом ухаживают тетя по папиной линии и бабушка по матери.

Ирину Шамоту похоронили в пятницу, 29 октября, в поселке Чабаны Киевской области.

Если кто-то имеет возможность помочь семье учительницы, публикуем номер карты ее мужа:

5354 3210 1991 5272 (УкрСиббанк).

Напомним, столичные врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, и призывают вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку