Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: подробности трагической смерти от коронавируса учительницы из Киева (фото)

Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: подробности трагической смерти от коронавируса учительницы из Киева (фото)

У умершей женщины остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын.

В Киеве от осложнений коронавирусной болезни скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка, но почти не успела его увидеть. Когда именно не стало женщины, неизвестно, но сообщение о ее смерти появилось 28 октября.

Как написала телеведущая Маричка Падалко, педагог работала в киевской средней школе №155, где учились ее дети.

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Отказывалась от стационарного лечения

Болезнь обнаружили за несколько недель до родов, но женщина отказалась от стационарного лечения, пишут "Новости. Live".

Ирина не хотела афишировать свои проблемы со здоровьем, поэтому о COVID-19 рассказала только самым близким.

В конце концов, она оказалась в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Все время в больнице с Ириной находился ее муж.

"Прибыла в 4-й родильный и позвонила, что она неподалеку от меня. Ей сказали ложиться в больницу, но она отказалась. Почему так – не знаю и не понимаю. Должны были еще поговорить по этому поводу, но так и не сложилось. Позже написала, что ей очень плохо, она дома. А уже 18 октября написала в инстаграмм, что 17 октября родила мальчика. Все... После того на мои сообщения не отвечала", – рассказала коллега и подруга покойной.

У умершей женщины остались двое детей

У умершей женщины остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын. Сейчас о девочке заботится отец, а за новорожденным малышом ухаживает тетя по папиной линии и бабушка по матери.

Одна из подруг Ирины убеждена, что коронавирус оказал существенное влияние на ее роды. По словам женщины, роженице назначали лечение, но соблюдала ли она его – неизвестно. Ведь мать заботилась о здоровье сына и боялась ему навредить.

Ее уроки напоминали больше игру

Коллеги учительницы рассказали, что в школе она работала с 2009 года и очень заботилась о своих учениках. Ее уроки напоминали детям больше игру, чем скучные занятия.

"В школе она работала с 2009 года. Ученики и родители ее любили и уважали. Она очень серьезно и ответственно относилась к работе, переживала за каждого ученика. Характер боевой и за своих "порвет". Как волчица оберегала учеников, помогала. Заботилась как о своих родных. С любым делом могла справиться. Сложности — это не о ней, не о ее характере", — рассказала коллега Ирины.

Дети, которых учила Ирина Шамота, и их родители, вспоминают ее только как доброго и отзывчивого человека.

Учащиеся собирают средства в помощь семье учительницы

Сейчас в социальных сетях ученики собирают средства в помощь семье Ирины Шамоты.

“Уверен, что не только у меня, но и у моих одноклассников, самые теплые воспоминания об Ирине Валерьевне. Сейчас в социальных сетях мы все собираем средства в помощь семье. Очень досадно и больно потерять такого прекрасного человека. В такие моменты понимаешь ценность здоровья и жизни”, — рассказал в комментарии "Новости.Live" один из учеников.

Если кто-то из бывших учеников может помочь ее семье, есть номер карты ее мужа: 5354 3210 1991 5272 (УкрСиббанк).

Напомним, сейчас столичные врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, и призывают вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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