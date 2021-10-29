Родила сына и через 11 дней ушла из жизни: подробности трагической смерти от коронавируса учительницы из Киева (фото)

У умершей женщины остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын.
В Киеве от осложнений коронавирусной болезни скончалась 34-летняя учительница английского языка Ирина Шамота. За 11 дней до смерти она родила второго ребенка, но почти не успела его увидеть. Когда именно не стало женщины, неизвестно, но сообщение о ее смерти появилось 28 октября.
Как написала телеведущая Маричка Падалко, педагог работала в киевской средней школе №155, где учились ее дети.
Отказывалась от стационарного лечения
Болезнь обнаружили за несколько недель до родов, но женщина отказалась от стационарного лечения, пишут "Новости. Live".
Ирина не хотела афишировать свои проблемы со здоровьем, поэтому о COVID-19 рассказала только самым близким.
В конце концов, она оказалась в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Все время в больнице с Ириной находился ее муж.
"Прибыла в 4-й родильный и позвонила, что она неподалеку от меня. Ей сказали ложиться в больницу, но она отказалась. Почему так – не знаю и не понимаю. Должны были еще поговорить по этому поводу, но так и не сложилось. Позже написала, что ей очень плохо, она дома. А уже 18 октября написала в инстаграмм, что 17 октября родила мальчика. Все... После того на мои сообщения не отвечала", – рассказала коллега и подруга покойной.
У умершей женщины остались двое детей
У умершей женщины остались двое детей: дочь София, которая учится в третьем классе, и новорожденный сын. Сейчас о девочке заботится отец, а за новорожденным малышом ухаживает тетя по папиной линии и бабушка по матери.
Одна из подруг Ирины убеждена, что коронавирус оказал существенное влияние на ее роды. По словам женщины, роженице назначали лечение, но соблюдала ли она его – неизвестно. Ведь мать заботилась о здоровье сына и боялась ему навредить.
Ее уроки напоминали больше игру
Коллеги учительницы рассказали, что в школе она работала с 2009 года и очень заботилась о своих учениках. Ее уроки напоминали детям больше игру, чем скучные занятия.
"В школе она работала с 2009 года. Ученики и родители ее любили и уважали. Она очень серьезно и ответственно относилась к работе, переживала за каждого ученика. Характер боевой и за своих "порвет". Как волчица оберегала учеников, помогала. Заботилась как о своих родных. С любым делом могла справиться. Сложности — это не о ней, не о ее характере", — рассказала коллега Ирины.
Дети, которых учила Ирина Шамота, и их родители, вспоминают ее только как доброго и отзывчивого человека.
Учащиеся собирают средства в помощь семье учительницы
Сейчас в социальных сетях ученики собирают средства в помощь семье Ирины Шамоты.
“Уверен, что не только у меня, но и у моих одноклассников, самые теплые воспоминания об Ирине Валерьевне. Сейчас в социальных сетях мы все собираем средства в помощь семье. Очень досадно и больно потерять такого прекрасного человека. В такие моменты понимаешь ценность здоровья и жизни”, — рассказал в комментарии "Новости.Live" один из учеников.
Если кто-то из бывших учеников может помочь ее семье, есть номер карты ее мужа: 5354 3210 1991 5272 (УкрСиббанк).
Напомним, сейчас столичные врачи бьют тревогу, мол, такого тяжелого и стремительного течения болезни еще не видели, и призывают вакцинироваться.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.