Роддомы столицы обеспечены всем необходимым, — Виталий Кличко

Родильные дома столицы продолжают работать в режиме нон-стоп и обеспечены всем необходимым.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер «УДАРа» Виталий Кличко после того, как посетил роддом №7 города Киева.

«Дети – это самое ценное, что у нас есть. И это хорошо, что у нас есть все условия для того, чтобы роддомы работали без сбоев и были обеспечены всем необходимым. Все медики – на дежурствах и оказывают необходимую помощь всем пациентам. Сегодня посетил один из коммунальных роддомов Киева — №7. Он работает в условиях военного положения. И оказывает и неотложную помощь, и беременным с патологиями, и плановую. За дни войны в этом роддоме родились 82 малыша, из них – одна двойня», - отметил Кличко.

По его словам, роддомы обеспечены всем необходимым, в них оборудованы убежища для укрытия персонала и детей с родителями.

«Все медики живут на работе вместе со своими семьями, с детьми. Пообщался с медперсоналом, с роженицами, осмотрел и убежище, куда перемещают новорожденных и матерей в случае опасности. Там все оборудовано, в частности, и для маленьких пациентов реанимации – недоношенных детей», - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что за дни войны в столице родилось 479 малышей. 251 мальчик и 228 девочек.

Ранее Кличко посетил одну из киевских больниц. Пообщался с врачами и пациентами, а также навестил раненого водителя киевской скорой, который пострадал от осколков снаряда, когда вез пациента в больницу. Наши медики – настоящие герои, отметил лидер «УДАРа».