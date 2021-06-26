"Рисунок с крестом посередине": село под Киевом побило огромным градом (фото, видео)

Град плотно всыпал все вокруг.
Село Белогородку Бучанского района Киевской области засыпало огромным градом.
Видео метеорологического явления очевидцы публикуют в соцсетях.
"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Сначала с неба упала Градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме. Идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" — написала Татьяна Каминская.
Очевидица также опубликовала фото и видео увиденного.
Как видно, град плотно всыпал все вокруг.
Опубликовано Tetiana Kamenska Суббота, 26 июня 2021 г.
Пользователи под постом пишут, что град таких размеров может быть крайне опасным:
- Вот и снег летом, природа удивляет.
- Он может и убить...
- Стихия непредсказуема. Пусть такое не повторится!
Напомним, село Бобрицу, которое расположено в Киево-Святошинском районе Киевской области, днем 26 июня также засыпало огромным градом.