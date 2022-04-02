"Риск погибнуть достаточно высок": Кличко призывает киевлян отсрочить возвращение в столицу

Киевлян, покинувших город, спасаясь от обстрелов и бомбардировок, просят не торопиться с возвращением домой.

К северу и востоку от Киева ведутся серьезные бои.

Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Reuters.

"Риск погибнуть (в Киеве — Ред.) достаточно высок, и поэтому я советую всем, кто хочет вернуться: пожалуйста, подождите немного", — сказал он, обращаясь к жителям, выехавшим из Киева.

Ранее глава Киевской городской гражданской администрации Николай Жирнов заявил, что Россия отвела от Киева только 20% своих подразделений.

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