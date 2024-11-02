РФ ударила по Киеву "Шахедами": фото последствий пожара в многоэтажке

Один человек пострадал.
В ночь на 2 ноября россияне атаковали Киев беспилотниками. В результате атаки загорелись два верхних этажа 16-этажного дома в Святошинском районе.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"В результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города", — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали 18 жильцов дома, один человек пострадал.
Фото последствий
Как сообщалось, утром 2 ноября в Киеве снова раздавались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Работает противовоздушная оборона.
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