РФ ударила дронами и крылатыми ракетами по Киеву: что известно

Информации о потерпевших нет.

Ночью и утром 20 августа армия РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Киеву. Сначала оккупанты атаковали ударными беспилотниками, а утром – ракетами.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Ночью оккупанты атаковали столицу ударными БпЛА. Дроны были уничтожены ПВО. Сегодня утром воздушную тревогу объявили из-за угрозы применения крылатых ракет. Кстати, это была уже 41 объявлена воздушная тревога для Киева с начала августа", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, русская армия атаковала столицу с северного направления. Вероятно, это были крылатые ракеты типа Искандер-К. Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу, подчеркнул Попко.

Известно, что в Киеве прошло без разрушений и пострадавших.

Как сообщалось, в эту ночь враг атаковал Украину баллистикой и беспилотниками. В нескольких областях произошли взрывы во время воздушной тревоги.

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