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РФ ударила "Цирконом" по Киеву: ГСЧС завершила спасательные работы — что известно о пострадавших

РФ ударила "Цирконом" по Киеву: ГСЧС завершила спасательные работы — что известно о пострадавших

РФ ударила "Цирконом" по Киеву: ликвидация последствий российской атаки / Фото: Управление ГСЧС Киева

В результате вражеских обстрелов пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

По Киеву сегодня днем, 25 марта, оккупанты били "Цирконом" – одной из новейших ракет в арсенале РФ. По состоянию на 18:30 аварийно-спасательные работы в столице завершены, сообщили в ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка. Из них госпитализированы были 2 человека. 25 человек получили психологическую помощь.

На месте обстрелов работало 86 спасателей, а также 16 единиц техники.

РФ ударила "Цирконом" по Киеву: ликвидация последствий российской атаки

РФ ударила "Цирконом" по Киеву: ликвидация последствий российской атаки

Напомним, российские военные 25 марта нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки рухнули в Печерском, Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах столицы. Есть разрушения и раненые.

По предварительной информации, для удара по Киеву россияне применили противокорабельные ракеты "Циркон".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг ложь российских пропагандистов, что якобы в результате удара были поражены ЗРК Patriot, штаб-квартира ГУР и "центр принятия решений" СБУ.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Над Киевом сбили баллистические ракеты! Есть потерпевшие, среди них 16-летняя девочка!

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