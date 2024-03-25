РФ ударила "Цирконом" по Киеву: ГСЧС завершила спасательные работы — что известно о пострадавших

В результате вражеских обстрелов пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

По Киеву сегодня днем, 25 марта, оккупанты били "Цирконом" – одной из новейших ракет в арсенале РФ. По состоянию на 18:30 аварийно-спасательные работы в столице завершены, сообщили в ГСЧС.

В результате вражеских обстрелов пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка. Из них госпитализированы были 2 человека. 25 человек получили психологическую помощь.

На месте обстрелов работало 86 спасателей, а также 16 единиц техники.