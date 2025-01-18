РФ ударила баллистикой по Киеву: количество погибших растет

Обломки рухнули в двух районах столицы.
Российские войска утром 18 января атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела количество погибших возросло до четырех.
Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"К сожалению, есть уже четверо погибших в Шевченковском районе, трое пострадавших", — говорится в сообщении.
По его словам, в Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно возгорания нет.
Как сообщалось, утром 18 января РФ совершила массированную баллистическую атаку на Киев. Известно о по меньшей мере четырех погибших.
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