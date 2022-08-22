РФ может ударить по ряду объектов в Киеве: жителей предупредили об опасности

Простые правила и меры предосторожности помогут сохранить жизнь вам и вашим близким.

Городские власти Киева призвали жителей столицы на этой неделе быть особенно бдительными, соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в КГГА.

В ближайшие дни возможны угрозы нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенных рядом жилых массивах, а также объектам, обеспечивающим жизнедеятельность населения во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины.

"Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны за соблюдение комендантского часа!" – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, в Киеве запретили проводить массовые мероприятия с 22 по 25 августа. Кроме того, в столице с 21 по 24 августа, в течение четырех дней, метро будет работать для перевозок пассажиров по сокращенному графику.

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