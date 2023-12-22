РФ массированно атаковала Киев дронами: в ОВА рассказали о последствиях

Ночью против 22 декабря российская оккупационная армия во время тревоги нанесла массированную атаку беспилотникам по Киеву и области. Прошло без попадания, впрочем, обломки БпЛА нанесли разрушения.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Враг нанес массированную атаку по области. Воздушная тревога длилась почти 2,5 часа. Враг атаковал Киевщину БпЛА. Активно работали силы ПВО по враждебным целям", — говорится в сообщении.

По его словам, попаданий "Shahed" в объекты критической инфраструктуры нет. Впрочем, возникли повреждения в результате падения обломков сбитых дронов. По предварительной информации, пострадавших нет.

В одном из районов области в результате падения обломков повреждены три частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

Напомним, в Киевской области тревога началась в 22:37, а в столице – в 23:05. В Киеве прогремели взрывы .В КМВА сообщили о работе ПВО.

Обломки сбитых БпЛА попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя.

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