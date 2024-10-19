РФ атаковали беспилотниками Киев более трех часов: власти сообщили детали

Во время атаки пострадала женщина.

Силы ПВО обезвредили все ударные беспилотники, которыми российские захватчики в эту ночь пытались атаковать Киев.

Об этом сообщила Киевская МВА.

"Очередная воздушная атака на Киев российских вооруженных сил. Сегодня ночью оккупанты атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. Тактика врага неизменна — БпЛА заходят на город по разным направлениям. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов, которые угрожали столице", — отметил глава КМВА Сергей Попко.

Напомним, в ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали дронами Киев. В результате пострадала одна женщина.

В Дарницком районе обломками были повреждены припаркованные автомобили.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ ранее сообщали об активности враждебных БПЛА. Они летали разными областями, некоторые летели в сторону столицы.

В 04:28 утра в КМВА заявили, что в Киеве работают силы ПВО.

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