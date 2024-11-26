РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома, полиция показала фото

Кроме домов, повреждены гаражи, хозяйственное помещение и автомобиль.
Российские войска атаковали Киевскую область 26 ноября, в результате чего зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов.
Об этом сообщила полиция Киевщины.
В заявлении правоохранителей говорится, что враг снова совершил обстрел территории Киевщины. По состоянию на 08:30 повреждены четыре частных дома, два многоквартирных дома, два гаража, хозяйственное помещение и автомобиль.
Информации о пострадавших пока нет. Полиция документирует последствия вражеской атаки.
Правоохранители также опубликовали фото с повреждениями из-за российских ударов.
Напомним, российская армия в ночь на 26 ноября атаковала Киев дронами. Силы обороны уничтожили более десяти вражеских беспилотников.
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