РФ атаковала Киевскую область: повреждены дома, полиция показала фото

Кроме домов, повреждены гаражи, хозяйственное помещение и автомобиль.

Российские войска атаковали Киевскую область 26 ноября, в результате чего зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов.

Об этом сообщила полиция Киевщины.

В заявлении правоохранителей говорится, что враг снова совершил обстрел территории Киевщины. По состоянию на 08:30 повреждены четыре частных дома, два многоквартирных дома, два гаража, хозяйственное помещение и автомобиль.

Информации о пострадавших пока нет. Полиция документирует последствия вражеской атаки.

Правоохранители также опубликовали фото с повреждениями из-за российских ударов.

Последствия атаки на Киевскую область 26 ноября/Фото: полиция Киевщины

Последствия атаки на Киевскую область 26 ноября/Фото: полиция Киевщины

Последствия атаки на Киевскую область 26 ноября/Фото: полиция Киевщины

Последствия атаки на Киевскую область 26 ноября/Фото: полиция Киевщины

Напомним, российская армия в ночь на 26 ноября атаковала Киев дронами. Силы обороны уничтожили более десяти вражеских беспилотников.

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